Edgar Inzunza frena guerra sucia y descarta encuestas “patito”

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- En medio de la efervescencia política previa a la definición de las coordinaciones de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros sacudió el escenario político en San Juan del Río al desmarcarse categóricamente de las recientes filtraciones y sondeos de opinión que calificó como "estrategias de percepción".

Frente a la difusión de supuestas mediciones demoscópicas, algunas de las cuales lo han colocado en pugna directa con perfiles como Tania Ruiz, Inzunza Ballesteros fue tajante al señalar que dichos ejercicios carecen de rigor metodológico y responden a intereses oscuros que buscan dinamitar la equidad de la contienda interna.

Advirtió que la guerra sucia digital y los sondeos a través de líneas fijas pretenden instalar narrativas falsas sobre el pulso real de la demarcación.

"Muchas de ellas recaen incluso en teléfonos fijos. ¿Qué es lo mejor? Que vayan y toquen las puertas con una metodología que permita cubrir por lo menos la mitad de las 120 secciones electorales de San Juan del Río, con geolocalización para constatar la opinión real de los ciudadanos", sentenció el diputado, poniendo como ejemplo la confiabilidad de estudios serios y de rigor académico como los emitidos por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Para Inzunza, el activismo mediático desatado en los últimos días responde a actores externos que intentan presionar a las estructuras, aunque subrayó que la ciudadanía sanjuanense "ya decidió desde hace tiempo qué es lo que quiere para su futuro".

Sobre los temores recurrentes de la militancia respecto a posibles acuerdos cupulares o imposiciones de última hora, el legislador despejó dudas y refrendó su confianza en los estatutos fundacionales del movimiento guinda.

"No hay cuotas y no hay cuates. Eso es una garantía. San Juan del Río va a la medición y que los sanjuanenses decidan. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que encabeza la Comisión Nacional de Elecciones y la dirigencia nacional para evitar errores o injusticias".

Asimismo, ante el fantasma de fracturas internas similares a las vistas en otras entidades, donde inconformes han amagado con romper la alianza, Inzunza Ballesteros apostó por la madurez política, destacando que la reciente visita de delegadas del CEN ha logrado limar asperezas y consolidar bloques de unidad entre las distintas expresiones del partido.

“Se prevé que sea antes de que concluya el mes de noviembre cuando la dirigencia nacional de Morena disipe las suspicacias y revele los resultados oficiales de las encuestas, un desenlace que marcará el pulso definitivo de la contienda electoral en puerta”.