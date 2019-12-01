En Tiquicheo, Michoacán rescatan a mujer estadounidense y a sus tres hijas menores de edad, víctimas de violencia familiar

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo tras una petición de apoyo emitida por la Embajada de los Estados Unidos de América en México, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Civil (GC), realizó el resguardo de una ciudadana estadounidense y de sus tres hijas menores de edad, presuntas víctimas de violencia familiar y privación de la libertad, en el municipio de Tiquicheo.

Sobre el particular se informó que luego de recibir el reporte, personal de la Fiscalía Regional de Huetamo, en coordinación con la Fiscalía Regional de Morelia, la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, el Grupo Especial de Reacción (KERI), DEFENSA y Guardia Civil, desplegaron un operativo interinstitucional en dicha demarcación.

Al arribar al inmueble ubicado en el citado municipio, los uniformados establecieron contacto directo con la mujer, originaria del estado de Texas, quien confirmó haber solicitado la intervención consular debido a los episodios de violencia ejercidos en su contra y de sus hijas, por parte de su pareja, con quien radicaba en la zona desde hace ocho meses.

Ante la manifestación de la víctima de abandonar el domicilio y retornar a su país de origen junto con las niñas, las autoridades procedieron a su inmediato resguardo bajo los protocolos de actuación con perspectiva de género e interés superior de la niñez.

La mujer y los tres menores fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), en la ciudad de Morelia, donde reciben atención médica, psicológica y jurídica, además de llevarse a cabo las diligencias correspondientes para formalizar su canalización y repatriación segura a través de la representación consular estadounidense.