Tras cateos aseguran más de mil dosis de estupefacientes y detienen a dos personas en Morelia, Michoacán 

Tras cateos aseguran más de mil dosis de estupefacientes y detienen a dos personas en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 16:47:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguraron mil 325 dosis de metanfetamina y detuvieron a dos personas, presuntamente relacionadas en delitos contra la salud.

Sobre el particular se informó que en una primera acción, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de Policía de Investigación de Alto Impacto y binomios K9, ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Bambú, de la colonia Jardines del Rincón.

En ese lugar fueron aseguradas 400 dosis de metanfetamina. En el operativo, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional brindaron apoyo en seguridad perimetral.

Posteriormente en la calle Zinc, de la colonia Industrial, personal de la misma Unidad aseguró 925 dosis de metanfetamina y detuvo a Francisco Javier “N” y Cecilia Mitchell “N”, quienes fueron presentados ante la autoridad correspondiente a efecto de que se resuelva su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateos aseguran más de mil dosis de estupefacientes y detienen a dos personas en Morelia, Michoacán 
Tras cateo, aseguran 757 dosis de estupefaciente en colonia Santa María de Guido, en Morelia, Michoacán
Muere motociclista tras accidentarse en Morelia, Michoacán 
Carlos Manzo contaba con 14 escoltas y dos vehículos blindados: Harfuch confirma esquema de protección del alcalde de Uruapan
Más información de la categoria
“Toda la cooperación es bienvenida": responde Harfuch al gobierno de EU tras el homicidio de Carlos Manzo
Estados Unidos expresa condolencias por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; ofrece ayuda contra el crimen organizado
Carlos Manzo contaba con 14 escoltas y dos vehículos blindados: Harfuch confirma esquema de protección del alcalde de Uruapan
Alfredo Ramírez Bedolla da condolencias a familiares de Carlos Manzo tras su asesinato; promete justicia
Comentarios