Tras cateos aseguran más de mil dosis de estupefacientes y detienen a dos personas en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 16:47:58

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguraron mil 325 dosis de metanfetamina y detuvieron a dos personas, presuntamente relacionadas en delitos contra la salud.

Sobre el particular se informó que en una primera acción, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de Policía de Investigación de Alto Impacto y binomios K9, ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Bambú, de la colonia Jardines del Rincón.

En ese lugar fueron aseguradas 400 dosis de metanfetamina. En el operativo, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional brindaron apoyo en seguridad perimetral.

Posteriormente en la calle Zinc, de la colonia Industrial, personal de la misma Unidad aseguró 925 dosis de metanfetamina y detuvo a Francisco Javier “N” y Cecilia Mitchell “N”, quienes fueron presentados ante la autoridad correspondiente a efecto de que se resuelva su situación jurídica.