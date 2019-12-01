Tras cateo en Zitácuaro, Michoacán aseguran sustancias ilícitas y detienen a dos hombres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 12:06:45
Zitácuaro, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en este municipio, se logró el aseguramiento de metanfetamina y la detención de dos hombres, presuntos responsables de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Sobre el particular se informó que con base en trabajos de investigación, un equipo multidisciplinario se trasladó a un inmueble ubicado en la calle Cerrada de Los Venados, colonia Ejido Emiliano Zapata, con el respaldo de la Policía Municipal y la Guardia Civil, luego de obtener una orden de cateo obsequiada por el Juez de Control.

Durante la diligencia, el personal actuante localizó y aseguró ocho bolsas de plástico que contenían una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

En el lugar fueron detenidos José Guadalupe “N” y Eder Alan “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

