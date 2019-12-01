En Zitácuaro, Michoacán motociclista resulta herido en accidente vehicular 

Fecha: 18 de Febrero de 2026
Zitácuaro, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un motociclista el cual fue impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en la esquina de la avenida Revolución Sur y Pueblita, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y del cuerpo de Bomberos, estos últimos quienes auxiliaron al conductor de una motocicleta el cual estaba herido.

Es de mencionar que el conductor responsable del percance quien conducía un vehículo Volkswagen Jetta, se dio a la fuga a bordo de ese automóvil.

