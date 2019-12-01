Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:54:41

Senguio, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Como Ezequiel “N” y Salomón “N”, de 21 y 38 años de edad, respectivamente, fueron identificados los dos individuos que fueron asesinados a balazos en Senguio, Michoacán.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este miércoles en la comunidad de Paso del Molino, en este municipio fueron hallados los cuerpos de dos individuos que fueron asesinados a balazos y estaban atados de manos y pies.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que los ahora occisos fueron identificados por sus deudos como Ezequiel “N” y Salomón “N”, de 21 y 38 años de edad, respectivamente.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el sobre homicidio.