Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán

Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:54:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Senguio, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Como Ezequiel “N” y Salomón “N”, de 21 y 38 años de edad, respectivamente, fueron identificados los dos individuos que fueron asesinados a balazos en Senguio, Michoacán.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este miércoles en la comunidad de Paso del Molino, en este municipio fueron hallados los cuerpos de dos individuos que fueron asesinados a balazos y estaban  atados de manos y pies.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que los ahora occisos fueron identificados por sus deudos como Ezequiel “N” y Salomón “N”, de 21 y 38 años de edad, respectivamente.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el sobre homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Encuentran fosa clandestina con seis cuerpos en Paraíso, Tabasco
Para prevenir extracción ilegal de agua en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, la GC mantiene acciones operativas
Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán
Más información de la categoria
Captan en video a militares golpeando y amenazando a joven por más de 10 minutos en Peribán, Michoacán
Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Comentarios