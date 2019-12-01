Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 09:17:45

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Dilan Kaled "N", quien es señalado de su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro exprés agravado y homicidio en agravio de Anayeli "N", Víctor Manuel "N" y su hija adolescente, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, ocurrido el 15 de enero pasado.

Sobre el particular se informó que dicha detención se realizó en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en cumplimiento al mandato judicial girado por un Juez de Control, quedando el detenido a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Con esta acción, suman ya dos personas detenidas por estos hechos, derivado del trabajo técnico y operativo desarrollado por la Fiscalía. El primer detenido fue Alfredo “N”, quien fue aprehendido previamente y vinculado a proceso por su probable participación en el mismo caso.