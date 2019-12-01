Tiroteo en San Francisco del Rincón, Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; hay menores entre las víctimas

Tiroteo en San Francisco del Rincón, Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; hay menores entre las víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:18:19
San Francisco del Rincón, Guanajuato, a 18 de febrero 2026.- Un ataque armado en un parque de de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó un saldo de una persona muerta y 10 más heridas, entre ellas ocho menores de edad.

Lo anterior lo confirmó el gobierno municipal, que condenó el ataque que se perpetró en la colonia Renovación.

“No hay justificación posible para un acto de esta naturaleza. La violencia que lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un espacio público de convivencia, es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad”, detalló el Ayuntamiento en redes sociales.

Además, se dio a conocer que la  víctima mortal fue un hombre de 36 años de edad.

Por otra parte, informaron que de los ocho menores afectados, tres ya fueron dados de alta y los cinco restantes reciben atención médica y están “fuera de peligro”.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) indicó que desde el primer momento fueron activados los protocolos correspondientes, desplegando equipos ministeriales, periciales y de investigación para el procesamiento de la escena del crimen.

