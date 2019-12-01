Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca

Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 10:49:10
San Dionisio del Mar, Oaxaca, a 18 de febrero 2026.- Personal de Seguridad federal interceptó y aseguró una aeronave clandestina que transportaba más de 500 kilogramos de estupefacientes, en el municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en redes sociales, en el que detalló que durante las acciones de vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano se detectó un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, indicó que de manera inmediata se desplegaron dos aeronaves nacionales para su verificación e identificación.

Momentos después, la unidad fue localizada en la localidad Huamúchil, perteneciente a San Dionisio del Mar, Oaxaca.

Por último, el funcionario federal informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría y SSPC.

