Captan en video a militares golpeando y amenazando a joven por más de 10 minutos en Peribán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 11:21:56
Peribán, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue captado en video mientras golpean, amedrentan y amenazan a un joven para obligarlo a admitir que forma parte de un grupo delincuencial, en el municipio de Peribán, Michoacán.

En la grabación de una cámara de seguridad de un local de maquinas tragamonedas, que tiene una duración de 14 minutos, se puede observar que el día 16 de febrero, los uniformados cierran las puertas del negocio antes de iniciar el interrogatorio a dos jóvenes, a uno de ellos solamente lo cuestionan sobre la propiedad de un teléfono, mientras que al encargado lo someten a golpes y amenazas.

Igualmente en el video se muestra a por lo menos cinco unidades de las Fuerzas Armadas que abusan física y verbalmente de uno de los civiles. También, uno de los agresores con el rostro cubierto por un pañuelo, lanza amenazas directas como: “somos la muerte, güey, nosotros”.

El joven fue víctima de agresiones reiteradas, como golpes a la cabeza, bofetadas, rodillazos, e impactos con una tabla de madera.

El encargado del negocio es empujado, recargado sobre una máquina y golpeado en el estómago y las costillas.

Por su parte, el medio, Milenio, informó que Defensa confirmó que el caso ya fue turnado al Ministerio Público para su investigación.

De momento se sabe de manera oficial que los uniformados involucrados forman parte de los convoyes itinerantes desplegados en la zona como parte del denominado “Plan Michoacán”.

