Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 09:00:12

Ciudad de México, a 18 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para eliminar privilegios como las pensiones millonarias a ex funcionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.

En ese sentido, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se detectaron pensiones “exorbitantes” en la administración federal, que van más allá de los ingresos de la mandataria mexicana.

Por lo anterior, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta, la funcionaria expuso “las pensiones más grandes” para los extrabajadores de confianza.

Indicó que en la extinta Luz y Fuerza del Centro, hay poco más de 14 mil extrabajadores, lo que representa al año 28 mil millones de pesos, del total de ex empleados, 9 mil 457, es decir, casi el 70%, reciben una pensión mensual de 100 mil a un millón de pesos.

“Tenemos una persona que recibe un poquito más de un millón de pesos mensuales. A los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, además se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta, parcialmente, la gran parte del impuesto lo que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales por año”, refirió la secretaria Buenrostro.

Por otra parte, en el Inegi, mencionó que el promedio anual de pensiones alcanza los 7 mil millones de pesos y en instituciones como ISSSTE e IMSS rondan alrededor de 6 mil 600 y 8 mil 400.

En lo que respecta a Pemex, expuso que tiene un padrón de poco más de 22 mil personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25 mil millones de pesos al año.

Del total de pensionados, 144 reciben montos superiores a la jefa del Ejecutivo federal, lo que representa mil 827 millones de pesos más al año.

Por último, detalló que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se cuenta con 54 mil personas jubiladas, a las que se les paga cerca de 41 mil millones de pesos al año; 2 mil 199 reciben montos superiores a lo que gana la mandataria mexicana y representa 4 mil 500 millones de pesos más.

“Todas estas paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno”, dijo al exhibir también a Nafin, Banobras y Bancomext.