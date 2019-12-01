Para prevenir extracción ilegal de agua en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, la GC mantiene acciones operativas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:58:53

Pátzcuaro, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Para prevenir la extracción ilegal de agua y fortalecer la seguridad en comunidades ribereñas e islas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Agrupamiento Lacustre de la Guardia Civil, mantiene un operativo permanente en el lago de Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que el encargado del agrupamiento, Juan Rodríguez Ríos, informó que, los recorridos se realizan de forma permanente tanto en la orilla como en el interior del lago, con el objetivo de detectar accesos clandestinos utilizados por pipas o camionetas con contenedores para la sustracción del recurso hídrico.

Las acciones abarcan comunidades como Urandén, Erongarícuaro y zonas aledañas, donde además de la vigilancia preventiva, se brinda apoyo a pescadores, turistas y habitantes de las islas, bajo un esquema de proximidad social y coordinación con autoridades comunales.

Destacó que durante el presente año no se han registrado aseguramientos por extracción ilegal de agua, resultado de la presencia operativa constante y la coordinación con el C5 Michoacán para atender denuncias ciudadanas a través del 911.

Cabe señalar que la extracción ilegal de agua es un delito del orden federal, debido a que son aguas nacionales, por lo que cualquier persona detenida será puesta a disposición de la autoridad correspondiente.