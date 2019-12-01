Refuerzan estrategia contra la Violencia de Género en Mesa de Seguridad de Alto Nivel en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:42:58

Guadalajara, Jalisco, 12 de diciembre de 2025.- Para revisar avances y dar seguimiento al trabajo interinstitucional con la Coordinación Estratégica de Seguridad, la Fiscalía Estatal, Escudo Urbano C5, Secretaría de Seguridad y Comisarías Municipales Metropolitanas, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), realizó la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género (VrG).

Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, presentó la información estadística correspondiente a noviembre de 2025, para analizar y ajustar el mapeo territorial de la violencia de género y así focalizar las intervenciones de seguridad en las zonas de mayor riesgo.

Además, revisaron los avances de la estrategia Pulso de Vida, para evaluar el desempeño de las acciones y protocolos de respuesta inmediata, asegurando su efectividad y coordinación con las corporaciones de seguridad.

“Sabemos que existen desafíos, pero el trabajo que se desarrolla aquí, el esfuerzo articulado y el intercambio de información, fortalece las estrategias que implementamos a través de sus municipios”, dijo Fabiola Loya.

En el encuentro también dieron seguimiento de acuerdos previos y la generación de resoluciones, enfocadas en fortalecer las acciones en territorio de cara al inicio del próximo año.

Destacó el acercamiento con el Poder Judicial para revisar el tema de la temporalidad de los dictámenes psicológicos en abuso sexual infantil.

A partir de la información presentada por C5 sobre las colonias con mayor incidencia en delitos de violencia de género, se realizarán reuniones de coordinación entre la SISEMH, Fiscalía y los municipios, para determinar una estrategia de intervención focalizada, adecuada a las necesidades y contextos de cada municipio.

SISEMH elaborará una propuesta de convenio de colaboración derivado de las reuniones, para formalizar los mecanismos de coordinación y las responsabilidades institucionales conforme al comportamiento territorial de la violencia de género, entre las autoridades que integran la mesa de seguridad.

En seguimiento a la estrategia Pulso de Vida, la SISEMH trabajará junto con el Escudo Urbano C5 y la Secretaría de Seguridad para desarrollar materiales (impresos y/o audiovisuales), dirigidos al personal de las tiendas de conveniencia y seguridad privada para que cuenten con la información y las herramientas integrales para una debida actuación en situaciones de emergencia.

La Secretaria Fabiola Loya agradeció la disposición y la participación de todas las instancias involucradas para realizar estas mesas e implementar los acuerdos generados.

“Cuentan con una servidora y con todo el equipo de la SISEMH para seguir trabajando en equipo y fortalecer a cada una de las unidades que encabezan”, expresó.

La Mesa de Seguridad se ha consolidado como el espacio clave para la articulación interinstitucional que permite a las autoridades de Jalisco responder de manera coordinada y oportuna a las alertas de violencia de género.