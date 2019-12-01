Rescatan a cuatro caninos tras abandono en el municipio de Zapopan, Jalisco

Rescatan a cuatro caninos tras abandono en el municipio de Zapopan, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:29:07
Zapopan, Jalisco, 12 de diciembre de 2025.- Como resultado de un operativo interinstitucional, fueron rescatados y puestos a salvo cuatro caninos —una perrita y sus tres cachorros—, que se encontraban en aparente abandono en un domicilio del municipio de Zapopan.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, a través de la Agencia 5 del Ministerio Público contra el Maltrato Animal, así como la Unidad Táctica Canina y la Unidad de Protección Animal de Zapopan, realizaron el rescate tras atender el pasado 10 de diciembre una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal, en la colonia Altagracia.

Al acudir al sitio, se corroboró la existencia de cuatro caninos en estado de abandono, condiciones insalubres y riesgo.

Ante estos hechos y al encontrarse los animales dentro de una propiedad privada, la Agencia 5 del Ministerio Público contra el Maltrato Animal solicitó una orden de cateo para lograr su rescate.

En el lugar fueron localizados cuatro caninos de la raza pitbull, una hembra adulta y tres cachorros machos, de aproximadamente un mes y medio de edad.

Los animales se encontraban en condiciones insalubres, sin alimento, dentro de un espacio de estacionamiento rodeado con malla ciclónica, donde presuntamente permanecían en abandono desde hace tiempo.

Los cuatro caninos fueron asegurados y trasladados de inmediato a las Instalaciones de la Unidad de Protección Animal del Municipio de Zapopan para recibir la atención médica veterinaria oportuna y los cuidados necesarios.

El predio donde se localizaron los animales quedó asegurado y se continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La Fiscalía del Estado reitera que la crueldad animal es un delito, y se hace un enérgico exhorto a la población a denunciar cualquier caso de maltrato o abandono animal a las autoridades competentes, así como de acudir a las instalaciones de cuidado animal de los distintos municipios para realizar una adopción responsable y dar una segunda oportunidad a distintos animales que han sido rescatados.

Noventa Grados
