Ataque a balazos deja cuatro muertos y tres heridos en Irapuato, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:39:08
Irapuato, Guanajuato, 12 de diciembre de 2025.- Un ataque armado registrado durante la madrugada dejó un saldo de cuatro hombres sin vida y tres más lesionados en una zona habitacional del municipio. El hecho, según reportes oficiales, ocurrió alrededor de la una de la mañana en la colonia Morelos, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por una serie de detonaciones de arma de fuego.

Las primeras indagatorias señalan que las víctimas se encontraban reunidas frente a un domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, en su cruce con Vicente Guerrero, cuando fueron sorprendidas por varios individuos que se desplazaban en motocicletas y que abrieron fuego de manera directa. Tras el ataque, tres de los heridos fueron trasladados por sus familiares a distintos hospitales para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal, acompañados por corporaciones estatales y federales, desplegaron un operativo en la zona para asegurar el perímetro y permitir el trabajo del personal de la Fiscalía estatal, que se hizo cargo de las primeras diligencias y del levantamiento de indicios que ayuden a esclarecer la agresión.

Como parte de la atención inmediata, personal especializado del Centro de Atención Integral a Víctimas acudió al sitio para brindar acompañamiento a los familiares de los afectados, conforme a los protocolos establecidos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones.

