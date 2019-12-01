Identifican a motociclistas muertos en accidentes en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:27:11
Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- Como Ángel B., de 18 años de edad y Héctor Andrés J., de 20 años de edad, fueron identificados los dos motociclistas que perdieron la vida en sendos accidentes registrados esta mañana de viernes en la ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, en primer lugar al filo de las 07:30 horas en la carretera Morelia-Salamanca, en las inmediaciones de la colonia Ampliación la Soledad,   Ángel B., de 18 años de edad cayó de su moto y sufrió heridas que le costaron la vida.

Minutos después en la misma vialidad en sentido norte-sur, frente al motel LA Parador, Héctor Andrés J., de 20 años de edad, de igual manera cayó de su moto y perdió la vida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

