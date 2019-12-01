Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran ejemplar canino por maltrato animal

Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran ejemplar canino por maltrato animal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 08:42:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, ejecutó una orden de cateo en el municipio de Tarímbaro, que derivó en el aseguramiento de un ejemplar canino de la raza Husky que se encontraba en condiciones contrarias al bienestar animal.

Sobre el particular se informó que dichas diligencia fue autorizada por un Juez de Control, en atención a una denuncia ciudadana que advertía posibles actos constitutivos del delito de maltrato animal. En cumplimiento al mandato judicial, el personal ministerial, en coordinación con peritos y los elementos de la Policía de Investigación, se constituyó en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Metrópolis I, donde se localizó a un canino en estado de abandono.

Durante la intervención se constató que el ejemplar carecía de condiciones adecuadas para su sano desarrollo, por lo que fue asegurado conforme a los protocolos establecidos en materia de protección y bienestar animal. El canino quedó bajo resguardo para su valoración médica veterinaria y seguimiento correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Se reúne FGE Michoacán con colectivos de familias de personas desaparecidas
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran ejemplar canino por maltrato animal
Ataques armados dejan saldo de al menos 5 muertos y dos heridos en Cuautitlán Izcalli
Más información de la categoria
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Ataques armados dejan saldo de al menos 5 muertos y dos heridos en Cuautitlán Izcalli
En ataque armado ultiman a una agente del MP y dejan a su esposo luchando por su vida, en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Escándalo de élite: escuela de lujo en EEUU alojó con colegiaturas millonarias a hijos de capos mexicanos
Comentarios