Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran ejemplar canino por maltrato animal

Tarímbaro, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, ejecutó una orden de cateo en el municipio de Tarímbaro, que derivó en el aseguramiento de un ejemplar canino de la raza Husky que se encontraba en condiciones contrarias al bienestar animal.

Sobre el particular se informó que dichas diligencia fue autorizada por un Juez de Control, en atención a una denuncia ciudadana que advertía posibles actos constitutivos del delito de maltrato animal. En cumplimiento al mandato judicial, el personal ministerial, en coordinación con peritos y los elementos de la Policía de Investigación, se constituyó en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Metrópolis I, donde se localizó a un canino en estado de abandono.

Durante la intervención se constató que el ejemplar carecía de condiciones adecuadas para su sano desarrollo, por lo que fue asegurado conforme a los protocolos establecidos en materia de protección y bienestar animal. El canino quedó bajo resguardo para su valoración médica veterinaria y seguimiento correspondiente.