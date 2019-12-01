Ataques armados dejan saldo de al menos 5 muertos y dos heridos en Cuautitlán Izcalli

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 08:19:58

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 18 de febrero 2026.- Al menos cinco personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas en varios ataques armados que se registraron en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Lo anterior fue confirmado por el gobierno municipal, a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que se aseguró que los atentados fueron contra “objetivos específicos”.

El primer percance se desarrolló en la intersección de las avenidas Morelos y Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Luis Echeverría, elementos de seguridad encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala.

El segundo ataque se registró en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, en la parte baja de la colonia, sobre la vía Gustavo Baz esquina con Amapola, en donde cuatro personas fueron asesinadas, mientras que una quinta víctima murió mientras era trasladada al hospital.

Cabe señalar que, las autoridades municipales mencionaron que ambos ataques estarían relacionados, debido a que se utilizó un calibre similar.

“De manera preliminar, y derivado de los primeros indicios recabados en ambos puntos, no se descarta que pudiera tratarse de eventos relacionados, ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en ambos hechos”, explicó el gobierno en su comunicado de prensa.