Próximo lunes se presenta plataforma para entrega de chips con internet gratuito para estudiantes de prepa y universidad: Bedolla

Uruapan, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- El próximo lunes 23 de febrero se presentará la plataforma para la entrega de chips con internet gratuito para 237 mil 100 estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de Michoacán, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra, de apoyo al transporte, para más de mil alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, el mandatario destacó que se trata de una iniciativa que se pondrá en marcha con recursos estatales, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Todos van a traer cuatro gigabytes mensuales de internet gratuito en su celular o en su tableta con el Programa Data Internet Gratuito del Gobierno de Michoacán. El lunes vamos a subir una plataforma a Internet y ahí se van a registrar para obtener los chips y darlos de alta”, explicó.

Además, Ramírez Bedolla anunció que su gobierno invertirá este año 15 millones de pesos para rehabilitar el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan e instalar el servicio de internet de manera abierta en todo el campus.

Sobre la Beca Gertrudis Bocanegra, el gobernador reconoció el apoyo que representa para las alumnas y alumnos de la entidad el contar con mil 900 pesos bimestrales para que continúen con su formación académica. “Había quienes no creían en la beca y no se registraron, pero voy a pedir al Gobierno federal que se vuelva a abrir la plataforma para que, quienes no lo hicieron, tengan la oportunidad de registrarse”, comprometió.

A nombre de la comunidad educativa del Tecnológico de Uruapan, el alumno Raúl Alejandro Romo Baltazar, agradeció a las autoridades federales y estatales este apoyo único para Michoacán. “Nos comprometemos a responder con dedicación, esfuerzo y excelencia académica”, manifestó.

Acompañaron al gobernador el coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco; la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; la directora general del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Selene Gómez Barragán; y alumnas y alumnos beneficiados.