El C5 Michoacán monitorea permanentemente el transporte público de Uruapan

El C5 Michoacán monitorea permanentemente el transporte público de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 10:17:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 18 de febrero 2026.-  A través del sistema de videovigilancia conectado al C5 Michoacán, en las  rutas Tata Lázaro y Colectivos Uruapan que cuentan con videovigilancia las 24 horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortalece la vigilancia en favor de la seguridad de las mujeres.

Sobre el particular se informó que las cámaras permiten supervisión en tiempo real, así como la activación inmediata de protocolos de atención ante cualquier situación de riesgo durante los trayectos diarios, priorizando la integridad de las usuarias.

Como resultado de este esquema preventivo, en días pasados fue detenida una persona que presuntamente viajaba bajo el influjo de sustancias ilícitas. Tras la activación del botón de pánico, se coordinó de inmediato la intervención de la Guardia Civil, logrando su descenso y evitando una posible situación de riesgo para las y los uruapenses.

Con el uso estratégico de la tecnología y la coordinación operativa, la SSP reafirma su compromiso de garantizar traslados más seguros y brindar atención oportuna a emergencias en beneficio de las michoacanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zitácuaro, Michoacán motociclista resulta herido en accidente vehicular 
En Morelia, Michoacán detiene la GC a dos hombres con casi un kilo de hierba ilegal
Tras cateo en Zitácuaro, Michoacán aseguran sustancias ilícitas y detienen a dos hombres
Balean a joven en Fraccionamiento Villas Las Flores, de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Captan en video a militares golpeando y amenazando a joven por más de 10 minutos en Peribán, Michoacán
Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Comentarios