En la Universidad de Zamora  imparten capacitación a estudiantes para prevenir la violencia en el noviazgo

Zamora, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Con la finalidad de que las y los estudiantes universitarios identifiquen señales de alerta para prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) de Zamora, llevó a cabo una acción de capacitación dirigida a estudiantes de la Universidad de Zamora.

Sobre el particular se informó que dicha actividad se realizó a invitación de la institución educativa y estuvo dirigida al grupo de primer semestre de Tutorías, bajo el tema “Banderas rojas desde el noviazgo”, enfocado en identificar señales de alerta y conductas que no deben normalizarse dentro de una relación.

Durante la charla, el personal del Centro de Justicia expuso las principales conductas de riesgo, así como los pasos a seguir en caso de detectar situaciones de violencia, reiterando que el CJIM es una red de apoyo para las mujeres de Zamora y la región.