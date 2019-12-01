Se reúne FGE Michoacán con colectivos de familias de personas desaparecidas

Se reúne FGE Michoacán con colectivos de familias de personas desaparecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 09:14:48
Morelia, Michoacán, a 18 de febrero 2026.- Con la finalidad de escuchar sus planteamientos y fortalecer las acciones de búsqueda, investigación,  atención integral y en un ejercicio de diálogo directo con familias de personas desaparecidas, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, encabezó un encuentro con diversos colectivos.

Sobre el particular se informó que en dicha reunión, el Fiscal General destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las familias, así como de recuperar la confianza ciudadana mediante acciones concretas, entre ellas la implementación de la plataforma digital Acces Ius, que permitirá dar seguimiento en tiempo real a las carpetas de investigación y transparentar procesos.

Asimismo, anunció medidas para fortalecer la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, entre ellas nuevas convocatorias para personal ministerial, policial y pericial, así como la incorporación de especialistas que apoyarán en la búsqueda e identificación.

“Sabemos que ninguna institución puede dimensionar plenamente el dolor de las familias, pero sí tenemos la responsabilidad de actuar con sensibilidad y resultados”, expresó Carlos Torres Piña.

En el encuentro participaron autoridades estatales y representantes de diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Michoacán.

