En ataque armado ultiman a una agente del MP y dejan a su esposo luchando por su vida, en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 00:39:57

Lázaro Cárdenas, Mich., a 18 de febrero de 2026. — Una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Michoacán fue asesinada a balazos la noche de este martes, mientras que su esposo resultó gravemente herido, tras ser víctimas de un ataque armado en la tenencia de Las Guacamayas, en este puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban a bordo de un automóvil Nissan, línea March, color blanco, con placas HAB-106-H del estado de Guerrero, cuando fueron interceptadas por sujetos armados en calles de la colonia Ejidal. Los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar, sin que hasta el momento se conozca el móvil del ataque.

En el lugar perdió la vida Enriqueta N., de aproximadamente 50 años de edad, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Fiscalía estatal. Su esposo, Joel N., ingeniero en sistemas y también empleado de la misma dependencia, resultó con heridas de gravedad por impactos de arma de fuego.

Vecinos de la zona, al percatarse de la agresión y de las personas lesionadas dentro del vehículo, solicitaron de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, quienes acordonaron el área, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron de urgencia al hombre herido a un hospital para recibir atención médica especializada.

Minutos después arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes, abrieron una carpeta de investigación y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque armado en contra de la funcionaria estatal.