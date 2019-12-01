Tras cateo en Nahuatzen, Michoacán, detienen a tres y aseguran varias dosis de estupefacientes

Tras cateo en Nahuatzen, Michoacán, detienen a tres y aseguran varias dosis de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 11:40:00
Nahuatzen, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo giradas por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Guardia civil detuvieron a tres personas y aseguraron drogas.

Al respecto se informó que con base en tareas de investigación, los agentes tuvieron conocimiento de actividades ilícitas en dichos lugares.

Con base en ello solicitaron el respectivo mandato judicial, y una vez con el mismo se revisó
El lugar.

En el sitio detuvieron e tres personas y aseguraron distintas cantidades de droga, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos de ley.

