En accidente vehicular en Uruapan, Michoacán, muere motociclista 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 12:21:45

Uruapan, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar contra un vehículo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la calzada Benito Juárez de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la refería vialidad en las inmediaciones de la colonia El Periodista, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Ambumed, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de un motociclista.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.