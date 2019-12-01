Lanzan artefacto explosivo dentro de juzgados del penal Neza-Bordo; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 12:48:41

Nezahualcóyotl, Estado de México, a 14 de febrero 2026.- Un artefacto explosivo fue lanzado al interior de los juzgados adscritos al penal estatal Neza-Bordo, en el Estado de México dejó un saldo de dos personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró en los primeros minutos del 14 de febrero, y las víctimas son un guardia de seguridad y una empleada de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJE).

El estallido del artefacto provocó que se rompieran los vidrios de los ventanales y la puerta de cristal de la zona de acceso, además de que daño parte del inmobiliario.

Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han informado sobre la identidad del o los atacantes.