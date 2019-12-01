Tras cateo en Morelia, Michoacán: Detienen a dos hombres por delitos contra la salud y aseguran arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 18:50:41

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo en Morelia, se logró la detención de dos hombres por su posible relación en delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, así como posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias, autorizadas por un Juez de Control, se llevaron a cabo como parte de las investigaciones relacionadas con el delito de narcomenudeo.

La primera intervención se realizó en un inmueble de la localidad de Uruapilla, donde fue detenido Alberto “N”, de 40 años. En el lugar se aseguraron 35 bolsas con sustancia granulada, un arma larga con cargador abastecido con 15 cartuchos calibre 7.62x39, una báscula gramera y un teléfono celular.

En una segunda acción, efectuada en el fraccionamiento Mariano Michelena, fue detenido Ricardo “N”, de 35 años. Durante la inspección se localizaron diversas porciones de sustancia granulada de color blanco, seis cartuchos, dos básculas grameras, un teléfono celular y una licencia de conducir.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a derecho.