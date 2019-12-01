Resguarda IMPA a perrito víctima de maltrato y brinda atención médica

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2026.- El Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a través del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) atendió de manera inmediata un reporte ciudadano por presunto maltrato animal en la colonia Infonavit Justo Mendoza , donde un perrito fue localizado en condiciones que requerían atención. El ejemplar ya se encuentra bajo resguardo y recibe cuidados médicos para evaluar su estado de salud y determinar el tratamiento que necesita.

La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, informó que el Instituto ya contaba con un antecedente relacionado con este caso, en el que se habían emitido indicaciones para mejorar las condiciones del animal. Ante una nueva denuncia ciudadana y al constatar que estas medidas no se habían cumplido, personal de inspección actuó con inmediatez.

“Acudimos con los inspectores para hacer la diligencia correspondiente, retirando al ejemplar. Se va a llevar a una veterinaria para que se haga un examen integral del animal y poder determinar si tiene un tratamiento para mejorar sus condiciones”, explicó la directora.

El ejemplar permanece bajo resguardo para recibir la valoración veterinaria necesaria y establecer las medidas de atención acordes con su estado de salud. El objetivo es brindarle los cuidados que requiere y procurar mejores condiciones de vida.

Estas acciones refrendan el compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con la integridad y calidad de vida de los animales de compañía y de todos los seres sintientes, así como con la atención puntual de los reportes ciudadanos a través del IMPA.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de maltrato o abandono animal, al número telefónico del IMPA, 443-530-3938. La participación ciudadana y la intervención oportuna son fundamentales para proteger a los animales y contribuir a una convivencia más responsable y respetuosa.