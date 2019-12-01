Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos

Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 18:57:59
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Zitácuaro, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Gracias a la rápida intervención de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán, fue detenido un hombre presuntamente relacionado con un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia de Zitácuaro. Durante la acción se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Los hechos se registraron en un establecimiento comercial, donde el ahora detenido presuntamente amenazó con un arma de fuego a la encargada de la caja registradora para despojarla de dinero en efectivo, y posteriormente retirarse del lugar a bordo de un vehículo.

Ante estos hechos, personal del C5 Michoacán activó los mecanismos de videovigilancia y seguimiento en tiempo real, mediante los cuales se identificó un automóvil Volkswagen, color negro, presuntamente utilizado por el responsable. Esta información permitió a los elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Municipal, desplegar un operativo de búsqueda y localizar la unidad sobre la avenida Miguel Hidalgo.

Como resultado de la intervención, los agentes detuvieron a Víctor “N”, aseguraron un arma de fuego calibre .40, un cargador, nueve cartuchos útiles, 3 mil 100 pesos en efectivo, un teléfono celular y el vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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