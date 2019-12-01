Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran motocicletas, estupefacientes, autopartes y aditamentos de armamento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 16:00:02

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Granjas del Maestro, en Morelia, fueron aseguradas motocicletas, narcóticos, autopartes y diversos objetos relacionados con posibles actividades ilícitas.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue realizada en cumplimiento a un mandato judicial otorgado por un Juez de Control y durante la intervención, personal de la Fiscalía aseguró cuatro motocicletas de distintas marcas y características, algunas de ellas con alteraciones o sin medios de identificación visibles, así como una importante cantidad de autopartes correspondientes a vehículos automotores.

Asimismo, fueron localizadas y aseguradas diversas bolsas que contenían sustancia cristalina granulosa con características propias de la metanfetamina, además de hierba seca y verde con características de la marihuana.

En el inmueble también fueron encontrados diversos objetos relacionados con armamento, entre ellos un cañón calibre .22, una culata, un cargador metálico, cachas para arma de fuego y un arma de aire comprimido tipo CO2.

De igual forma, se aseguraron insignias y distintivos con leyendas alusivas a corporaciones de seguridad, documentación diversa e identificaciones oficiales, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones.

Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su origen, posible relación con hechos delictivos y la identidad de las personas involucradas.