Sheinbaum asegura que ampliará las relaciones con Suiza, tras visita de Guy Parmelin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:39:18

Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la reunión con su homólogo de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, fue muy productiva y en ella acordaron iniciar conversaciones sobre el tratado comercial entre ambas naciones.

“A nombre del pueblo de México, enviamos un saludo afectuoso al pueblo de Suiza y con ese mismo espíritu vamos a seguir ampliando y diversificando nuestras relaciones con todas las regiones del mundo”, puntualizó en un mensaje conjunto a medios realizado en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo Federal destacó que el encuentro se dio en el marco de los 80 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y de 200 años del establecimiento del primer consulado suizo en el país, que se cumplirán en 2027.

Puntualizó que, con el acuerdo comercial bilateral en 2025, el intercambio entre las dos naciones ascendió a 4 mil 272 millones de dólares (mdd). Y resaltó que entre ambos países existe una gran cooperación en materia de patrimonio cultural, lo que ha permitido el regreso de 67 objetos culturales a México desde 2018, de los estilos Queréndaro, Loma Alta, de Michoacán; Chupícuaro, Ixtlán del Río y Ameca, Etzatlán, así como Comala y Ortices, Tuxcacuesco, del occidente del país.

De igual forma, la mandataria mexicana agregó que durante el encuentro también hubo coincidencias en la agenda global, al reclacar que tanto México vomo Suiza busca la paz, convencidos de la solución pacífica de las controversias que rechazan las violaciones al derecho internacional y coinciden en fortalecer la relación multilateral.

Por otra parte, en materia de medio ambiente, añadió que concuerdan en la importancia de poner fin a la contaminación por plásticos; en ese sentido, informó que acordaron establecer cooperación en ciencia e innovación.

Por su parte, el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, señaló que las empresas del país alpino quieren reforzar su presencia en la República Mexicana y con ello contribuir al Plan México que impulsa la presidenta Sheinbaum.

Igualmente destacó que Suiza es el sexto país con más inversiones en México, por lo que es importante consolidar la relación entre ambas naciones.

“Es importante que estados que comparten valores e intereses, consoliden todavía más sus relaciones y espero que mi visita permita a Suiza y México seguir en ese camino”, declaró.