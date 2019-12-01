Representantes de PRI y Morena advierten que partidos analizan no sentarse a mesas de trabajo con consejera presidenta del IEM

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Rigoberto Márquez Verduzco, representante de Morena, y Alejandro Bribiesca Gil, representante del PRI ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), advirtieron que los partidos políticos evalúan si se sentarán o no a las mesas de trabajo con la consejera presidenta provisional, Selene Lizbeth González Medina, ante presuntas acciones que calificaron como dictatoriales e influenciadas por el INE.

"Veo un instituto al interior suelto, al interior distante y con poco acuerdo. Más una dictadura que una herradura de la democracia. Todos los partidos políticos estamos analizando si nos sentamos o no nos sentamos en esa mesa con la consejera porque no toma en cuenta a la otra consejera, pero tampoco toma en cuenta las propuestas que los partidos políticos hacemos", declaró Márquez Verduzco.

El representante de Morena señaló que, mientras se resuelve el tema jurídico de los consejeros y del presidente Ignacio Hurtado quienes han acudido a los tribunales tras la decisión del INE de destituirlos, los trabajos previos al proceso electoral continúan, pero con tensiones internas dentro del organismo.

Márquez Verduzco también informó que la secretaria del IEM fue despedida un día antes de que concluyera su periodo, el pasado 30 de junio, y que se han realizado dos cambios en delegaciones administrativas con personal proveniente de Tabasco, lo que calificó como un punto de preocupación. Señaló que, en una reunión con la consejera presidenta, los partidos solicitaron que los perfiles dentro del IEM sean ocupados por michoacanos.

"Dentro del instituto hay mujeres y hombres de carrera que pueden ocupar los cargos. No creo que sea necesario pedir que el INE nos mande personal", apuntó.

Sobre la relación entre la consejera presidenta y la consejera Carol Berenice Arellano Rangel, a quien dijo ver "haciendo a un lado", Márquez Verduzco insistió en que debe haber una convocatoria incluyente.

"Noto un instituto al interior áspero. A la consejera Carol la veo que la han ido haciendo a un lado y tiene que sumar esfuerzos y trabajos la consejera Selene con ella para crear un instituto fuerte", concluyó.

Por su parte, Alejandro Bribiesca Gil, representante del PRI ante el IEM, coincidió en que la posibilidad de levantarse de la mesa es latente si la conducción del organismo continúa por la misma ruta.

"Yo creo que varios partidos políticos, por no decir todos, si las cosas durante esta presidencia provisional se siguen conduciendo así, es una posibilidad. Y dependiendo de los perfiles y la actitud de este nuevo consejo que se integre, seguirá siendo la posibilidad latente. Porque aunque no tengamos voto, sí tenemos voz y la tenemos que hacer valer. Pero donde no somos tomados en cuenta, pues no vamos a estar nada más consintiendo y siendo ahí nada más escenografía", indicó Bribiesca.