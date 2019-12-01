Detienen en Tingambato, Michoacán a 2 mujeres con orden de aprehensión por presunto homicidio

Detienen en Tingambato, Michoacán a 2 mujeres con orden de aprehensión por presunto homicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 15:28:55
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Tingambato, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Como resultado de acciones que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a dos mujeres que cuentan con orden de aprehensión por presunto el delito de homicidio.

Sobre el particular se informó que en un operativo de búsqueda implementado por agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y personal de Investigación en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, a la altura del municipio de Tingambato, permitió la localización de las implicadas, contra quienes existen indicios de su probable responsabilidad en dicho delito.

Las ahora detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias de ley.

La SSP mantiene labores coordinadas para que no exista impunidad en el territorio michoacano. Además, se exhorta a reportar cualquier actividad ilícita a la línea 911 o 089 de forma anónima.

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