Golpean a dos jóvenes en Tarímbaro, Michoacán; uno falleció y el otro está grave 

Golpean a dos jóvenes en Tarímbaro, Michoacán; uno falleció y el otro está grave 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 16:19:12
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Tarímbaro, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Un par de jóvenes que fueron brutalmente golpeados, fueron localizados en el camino que va de Peña del Panal a Santa María, en este municipio, uno de ellos perdió la vida el otro está grave.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, estaban tiradas dos personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un joven que estaba golpeado y confirmaron la muerte de otro más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba golpes en distintas partes de su cuerpo, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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