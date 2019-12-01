Capturan y vinculan a proceso a presunto responsable de ataque e incendio en billar de Salamanca

Salamanca, Gto., 8 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Isaac Antonio “N”, señalado como el presunto responsable del ataque armado e incendio registrado en un billar de la colonia El Edén, en Salamanca, donde dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio, alrededor de las 16:40 horas, cuando el imputado llegó al establecimiento a bordo de una motocicleta con reporte de robo, acompañado por otros dos sujetos. Presuntamente, los agresores sometieron a las personas que se encontraban en el lugar, rociaron gasolina en distintas áreas del inmueble e incluso sobre una de las víctimas, para posteriormente prender fuego al negocio y abrir fuego contra los presentes.

Como resultado de la agresión, dos hombres fallecieron en el sitio, mientras que otras dos personas sufrieron lesiones.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó escapar en la motocicleta; sin embargo, la unidad no encendió, por lo que continuó la huida a pie con dirección a una gasolinera cercana. En ese lugar fue detenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes realizaban patrullajes preventivos y lo pusieron a disposición de la Fiscalía Regional con sede en Salamanca.

Peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el procesamiento de la escena y recabaron diversos indicios que fortalecieron la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público ante la autoridad judicial.

Luego de analizar los elementos de prueba, la jueza de Control resolvió vincular a proceso a Isaac Antonio “N” por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daños por incendio y robo equiparado. Asimismo, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva y estableció el plazo para el cierre de la investigación complementaria.