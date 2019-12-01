¡Aprender y divertirse! Michoacán abre más de 4 mil espacios para sus cursos de verano 2026

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- Para fomentar el aprendizaje, la recreación y el desarrollo artístico y deportivo de la niñez y juventud de la entidad, el Gobierno de Michoacán cuenta con más de 4 mil espacios disponibles para cursos y talleres de verano 2026, donde participan diversas instituciones, a través de las cuales se ofrece una gran variedad de opciones, así lo destacó Záyin Villavicencio, coordinadora de Comunicación, durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer la oferta para este periodo vacacional.

En su intervención, Raúl Morón Vidal, titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que, se cuenta con mil 200 espacios para el desarrollo de sus actividades donde se ofrecen cursos que incluyen disciplinas como fútbol, natación, taekwondo, básquetbol, baile moderno y patinaje sobre ruedas, entre otros. Las actividades están programadas del 20 de julio al 21 de agosto para niñas, niños y adolescentes desde los 5 hasta los 17 años.

Mientras que el director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina, señaló que se tiene preparado el curso "Zoomos Exploradores" a través del cual se ofrecerá una experiencia inmersiva en el recinto faunístico y el Parque 150, con actividades centradas en la exploración, deporte y contacto con la naturaleza, del 20 de julio al 14 de agosto.

La Secretaría de Cultura estatal (Secum), a través de la Casa de la Cultura de Morelia, tanto en la capital michoacana como en sus sedes de Zamora y Pátzcuaro, contará con más de 120 actividades y 2 mil espacios para quienes estén interesados en participar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de julio.

Por su parte, el Teatro Mariano Matamoros del 27 de julio al 16 de agosto desarrollará un campamento especializado en artes escénicas (canto, danza, actuación y expresión corporal) que culminará con la puesta en escena del musical "La Sirenita" con un cupo máximo para 100 personas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invita al curso "Jugando y aprendiendo con mi policía", diseñado para niñas y niños de 5 a 12 años, con actividades que se realizarán del 3 al 7 de agosto, dirigido a hijas e hijos de personal policial y administrativo de la institución.

Mientras que el DIF Michoacán ofrece un curso de verano del 20 de julio al 14 de agosto, enfocado en talleres de expresión corporal, música, arte y juegos de patio para niñas y niños de 4 a 12 años.

Los costos varían según la actividad y la sede seleccionada; la oferta incluye desde cuotas de recuperación muy accesibles hasta programas especializados que incluyen kits de materiales.

Debido a que los periodos de registro y los requisitos específicos cambian en cada institución, se recomienda a los padres de familia y tutores consultar directamente las redes sociales y sitios web oficiales de las sedes de su interés como el Zoológico de Morelia, Cecufid, Teatro Mariano Matamoros, Secum, Sistema DIF y SSP.