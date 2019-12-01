Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 975 dosis de estupefacientes y detienen a cuatro personas

Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 975 dosis de estupefacientes y detienen a cuatro personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 12:15:54
Morelia, Michoacán, a 24 de octubre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, aseguraron 975 dosis de un estupefaciente y se realizó la detención de cuatro personas.

Sobre el particular se informó que en dicha la diligencia, personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, con apoyo del binomio canino K9, aseguró 14 bolsas de plástico que contenían sustancia granulosa y cristalina con características propias de la metanfetamina, así como una pipa de cristal con residuos y ahumamiento del mismo narcótico. El peso total de la sustancia equivale a 975 dosis de metanfetamina, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.

En el lugar fueron detenidos Osvaldo “N”, de 25 años; América Guadalupe “N”, de 28 años; Froylán “N”, de 27 años; y Diego Armando “N”, de 27 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público a efecto de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Noventa Grados
