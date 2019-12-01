ASF detecta irregularidades por 5 mil 100 mdp en Cuenta Pública 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 13:59:26

Ciudad de México, a 24 de octubre 2025.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Cámara de Diputados la Segunda Entrega de Informes de la Cuenta Pública 2024, en la que detectó irregularidades por 5 mil 100 millones de pesos.

Asimismo, en su informe especificó que, a lo largo del año fiscal 2024 se ejercieron más de 9 millones de millones de pesos.

De igual forma, detalló que del total de recursos pendientes por aclarar, el 11 por ciento fue ejercido por entes del Gobierno Federal y el 89 por ciento por los estados.

En lo que corresponde a los más de 550 millones de pesos que tiene que aclarar la Administración federal, el Poder Judicial concentra el 49 por ciento del monto total.

Además, de las entidades federativas en las que se detectaron presuntas irregularidades por más de 4 mil 600 millones de pesos, más del 35 por ciento fue determinado en autorías a servicios de salud.

El 65 por ciento restante corresponde a auditorías por el financiamiento de obras en zonas de alta marginación, el pago de nómina educativa, deuda, pensiones y saneamiento financiero, entre otros.

Por su parte, el auditor superior de la Federación, David Colmenares destacó que en la Cuenta Pública 2024 hubo cinco estados que no tuvieron montos por aclarar: