Renuncia secretario de Economía de Sinaloa, tras desaparición de joven en bar de su propiedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:51:01

Culiacán, Sinaloa, a 24 de octubre 2025.- Ricardo Velarde Cadenas, presentó su renuncia a su cargo como titular de la Secretaría de Economía de Sinaloa, sin dar más detalles sobre su decisión.

Cabe señalar que, el ahora ex funcionario público presentó su dimisión semanas después de que un joven originario de Durango desapareciera tras ser visto por última vez en un bar de su propiedad en la ciudad de Mazatlán.

Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), el joven identificado como Carlos Emilio Galván Valenzuela, fue reportado como desaparecido después de entrar al baño del bar y no volver a salir el pasado 5 de octubre.

Al no encontrarlo, la familia de la víctima presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes, por lo que la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Región Sur lleva el caso en coordinación con la Fiscalía de Durango y autoridades federales.

Mientras tanto, el establecimiento conocido como Terraza Valentino, propiedad de “Pity” Velarde, emitió un comunicado en el que aseguró haber colaborado desde el primer momento con las autoridades.

“El mismo día que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas”, informó el negocio.