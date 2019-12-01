En múltiples operativos detienen a 4 presuntos miembros de organización criminal de Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 14:35:09

Matamoros, Tamaulipas, a 24 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a cuatro personas que presuntamente son integrantes de una organización criminal de Tamaulipas dedicada al trasiego de armas y estupefacientes.

Los detenidos fueron identificados como Juana María “N”, alias La Conta; Guillermo Gamaliel “N”; Aldri Jhair “N” y Alán Alexis “N”, todos presuntos miembros del Cártel del Golfo

Cabe señalar que la mujer capturada es señalada de ser la operadora de las actividades de tráfico de armas y lavado de dinero para el grupo criminal.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los operativos se llevaron a cabo en “tres inmuebles en el municipio de Matamoros que eran utilizados por una célula delictiva para realizar actos ilícitos”.

En una operación simultánea, los agentes ejecutaron las órdenes de cateo en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno.

Asimismo, detallaron que en las inspecciones se decomisaron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.