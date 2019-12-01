Sustraen a una bebé recién nacida en hospital de Durango; activan Alerta Amber

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 10:20:03

Durango, Durango, a 24 de octubre 2025.- La Fiscalía General del Estado de Durango activó la Alerta Amber por la sustracción de una bebé recién nacida, la cual fue sustraída del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango.

De acuerdo con información oficial, la menor identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz fue sacada del nosocomio la tarde del 23 de octubre.

Según la ficha de búsqueda, la bebé nació el 20 de septiembre, mide 55 centímetros, y como características se mencionan: abundante cabello color negro, cejas semipobladas, ojos cafés rasgados y tez morena clara.

De igual forma, las autoridades especificaron las características de la principal sospechosa del crimen, se trata de una mujer de entre 35 a 45 años, 1.58 centímetros de estatura aproximadamente, tez morena clara, cara ovalada, ceja delineada, boca grande y labios gruesos. Como señas particulares: acné en las mejillas, dientes frontales manchados, torcidos.

En redes sociales circula un video en el que se observa a la presunta ladrona vestida con un uniforme médico, también conocido como filipina, mientras sale del hospital con un bebé en brazos.

La fiscalía estatal solicitó la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para difundir la alerta. En caso de tener información se exhorta a llamar al número de emergencias 911 o enviar un correo electrónico a la dirección: nolocalizados.fged@durango.gob.mx.