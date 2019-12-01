Tenían huellas de tortura las dos personas halladas junto a moto a la orilla de la carretera a Cheranguerán, Uruapan, Michoacán: Una murió, la otra está grave 

Uruapan, Mich., a 24 de octubre de 2025. — La mañana de este viernes fueron localizados dos hombres con signos de tortura y heridas de bala sobre el camino que conduce a la comunidad de Cheranguerán, en las inmediaciones de la salida a Paracho, en el municipio de Uruapan. Uno de ellos perdió la vida en el lugar y el otro resultó gravemente herido.

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 07:00 horas se reportó lo que en un inicio parecía un accidente de motocicleta a unos 200 metros de la carretera federal. Al acudir los paramédicos de Protección Civil Municipal, descubrieron que ambas víctimas presentaban impactos de arma de fuego y evidentes huellas de tortura, lo que reveló que no se trataba de un percance vial, sino de un hecho violento.

El sitio fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes acordonaron la zona para permitir el trabajo de la Fiscalía Regional, encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre personas detenidas relacionadas con este crimen. Las autoridades mantienen un fuerte operativo en la zona y no descartan que se trate de una ejecución vinculada con la disputa entre grupos criminales que operan en la región.