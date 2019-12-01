Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 11:45:45

Culiacán, Sinaloa, a 24 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó a 18 presuntos delincuentes y aseguró un arsenal, así como miles de pesos en estupefacientes y sustancias químicas en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, los aseguramientos se dieron en tres operativos realizados en los municipios de Navolato y Culiacán.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntó en un comunicado que durante un patrullaje, agentes federal fueron atacados a balazos, por lo que, tras repeler la agresión detuvieron a siete presuntos agresores.

Asimismo, decomisaron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.

Igualmente en la capital sinaloense, las fuerzas de seguridad localizaron un área de “concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas”, donde aseguraron 13 mil 850 litros de sustancias químicas.

La SSPC estimó que esta incautación supone una afectación económica a la delincuencia organizada de 281 millones de pesos.

Mientras tanto, en Navolato, uniformados arrestaron a otras 11 personas que viajaban a bordo de dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

En esa acción se decomisaron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y equipo táctico.