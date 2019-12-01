Mujer pierde la vida atropellada en la autopista federal 57 México-Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 11:50:12

El Marqués, Querétaro, a 24 de octubre 2025.- Esta mañana, elementos de la Guardia Nacional y servicios de emergencias, se movilizaron a la autopista federal 57, en donde una mujer perdió la vida por atropellamiento.

Fue a la altura del parque industrial Bernardo Quintana, en dirección a la capital queretana, sobre el carril de extrema izquierda, en donde fue arrollada por varios vehículos, lo que ocasionó que perdiera la vida de forma inmediata.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el atropellamiento, por lo que rápidamente, se movilizó al lugar personal de Protección Civil de El Marqués para los primeros auxilios.

Desafortunadamente, al llegar, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, ya que el cuerpo había quedado irreconocible, luego de que le pasaran varios vehículos.

La zona fue acordonada y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.