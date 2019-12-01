Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran 425 dosis de sustancias ilícitas en el fraccionamiento Villas del Pedregal

Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran 425 dosis de sustancias ilícitas en el fraccionamiento Villas del Pedregal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 19:29:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguró en un inmueble ubicado en la Calle Quinta Cerrada, del fraccionamiento Villas del Pedregal, varias dosis de droga.

Sobre el particular se informó que dichas diligencia fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, quienes durante la intervención aseguraron una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulosa cristalina, con un peso equivalente a 425 dosis de metanfetamina, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Salud.

El operativo se llevó a cabo con el apoyo de Policía Morelia, corporación que brindó seguridad perimetral para garantizar el adecuado desarrollo de la acción ministerial y la seguridad en la zona.

Los indicios asegurados fueron debidamente embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 
En Uruapan y Salvador Escalante: Captura la GC a dos hombres en posesión de estupefacientes
En Uruapan y Zamora, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a 2 adolescentes y un hombre; recuperan dos motocicletas y un carro robados 
Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa
Más información de la categoria
Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 
¡Abrígate bien! Seguirán ocasionando bajas temperaturas los frentes fríos número 28 y 29 en el país
Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa
Desgobierno y conflicto, sello de Fanny Arreola: convulsiona Apatzingán con 9 muertos en un día, mientras Alcaldesa pelea con sindicalizados y violenta a regidora de su propio partido en sesión pública 
Comentarios