Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran 425 dosis de sustancias ilícitas en el fraccionamiento Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguró en un inmueble ubicado en la Calle Quinta Cerrada, del fraccionamiento Villas del Pedregal, varias dosis de droga.

Sobre el particular se informó que dichas diligencia fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, quienes durante la intervención aseguraron una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulosa cristalina, con un peso equivalente a 425 dosis de metanfetamina, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Salud.

El operativo se llevó a cabo con el apoyo de Policía Morelia, corporación que brindó seguridad perimetral para garantizar el adecuado desarrollo de la acción ministerial y la seguridad en la zona.

Los indicios asegurados fueron debidamente embalados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades conforme a derecho.