Tras cateo en LC, Michoacán aseguran 13 refrigeradores que habían sido robados a una empresa refresquera

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos ordenes de cateo en diferentes inmuebles de esta ciudad portuaria, se aseguraron 13 refrigeradores que habían sido robados a una empresa refresquera.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación iniciada tras una denuncia presentada por una empresa de dicho sector comercial, agentes de la Policía de Investigación y personal pericial efectuaron la inspección de dos inmuebles, ubicados en la colonia Flor de Abril y la avenida Lázaro Cárdenas, este último de la tenencia de La Mira, donde fueron localizados y asegurados diversos indicios, entre ellos 13 refrigeradores de distintos tamaños y modelos, así como documentación oficial.

Todos los indicios fueron debidamente fijados, embalados y asegurados por personal especializado en criminalística, para su incorporación a la investigación correspondiente y la realización de los dictámenes periciales pertinentes.

La Fiscalía General del Estado continuará con las actuaciones conducentes para el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.