Avioneta se desploma en zona de parcelas en San Juan del Río

Avioneta se desploma en zona de parcelas en San Juan del Río
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 11:22:14
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San Juan del Río, Querétaro, a 9 de julio 2026.- Esta mañana, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, en donde se registró la caída de una avioneta, al interior de una zona de parcelas.

Fue en la carretera a La Valla en el municipio de San Juan del Río, en donde la avioneta se desplomó por causas desconocidas, lo que ocasionó que cayera a la parcela y posteriormente comenzara a incendiarse.

Una vez que llegaron Bomberos de San Juan del Río al lugar, sofocaron el fuego activo y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), brindaron los primeros auxilios al piloto, reportándolo fuera de peligro.

La zona fue asegurada por autoridades, quienes toman conocimiento del accidente, del cual se realizarán las investigaciones correspondientes, para determinar cuál fue la causa del accidente.

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