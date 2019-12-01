EEUU no abrirá investigación sobre homicidio de mexicano a manos de ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 08:01:56

Houston, Texas, Estados Unidos, a 9 de julio 2026.- El gobierno de la ciudad de Houston, Texas, anunció que no abrirá una investigación sobre el homicidio del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lo anterior, a pesar de que la familia del fallecido reclamó una pesquisa independiente, diferente a la que ya comenzó el gobierno federal.

Sin embargo, el alcalde John Whitmire, indicó en una sesión del consejo municipal que estaba en comunicación “constante” con las autoridades federales, al explicar que no se abrirán unas pesquisas locales, porque “no puede haber dos investigaciones paralelas”.

Al mismo tiempo mencionó que si bien el asesinato del mexicano fue una tragedia, el Departamento de Policía de su ciudad no estuvo involucrado.