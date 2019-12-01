Tras cateo en domicilio de la colonia Solidaridad en Morelia, Michoacán, aseguran 175 dosis de estupefacientes

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Solidaridad, como parte de las investigaciones relacionas con posibles actividades de narcomenudeo.

Sobre el articular se informó que dicha diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Melchor Ocampo donde personal de la Policía de Investigación del Alto Impacto, con apoyo de la Unidad Canina (K9), realizó una inspección detallada para la búsqueda y aseguramiento de indicios vinculados con conductas ilícitas.

Durante el operativo se aseguraron bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina. Lo asegurado fue de un equivalente a 175 dosis.

Para garantizar la seguridad perimetral y el adecuado desarrollo de la diligencia, se contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).