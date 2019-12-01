Tras cateo en Apatzingán, Michoacán, aseguran droga y detiene a 3 personas

Apatzingán, Michoacán, a 20 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de careo, llevada a cabo en un domicilio ubicado en la localidad de Chandio, se aseguró narcótico y detuvo a dos hombres y una mujer, por su posible relación en delitos contra la salud.

Sobre el particular se informó que en dichos actos de investigación realizados por personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán, se logró establecer la posible comisión de conductas ilícitas en una vivienda, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo que fue concedida por un Juez de Control.

En coordinación con personal de la Defensa, Guardia Nacional y Guardia Civil, personal de la institución se trasladó a un inmueble ubicado en la avenida José Maria Morelos Poniente, en dicha localidad, donde aseguraron 25 bolsas de material plástico que contenían una sustancia granulada con características de metanfetamina. También se localizaron 25 bolsas con enervante, al prever marihuana.

En el lugar fueron detenidos Jacqueline Lizbeth N., José Alfredo N., y Rafael N., quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con la droga.